نظم المواطن خالد بن راشد الغانم حفلا بمنزله تكريميا لعمال النظافة والبلدية في الدلم، وذلك في لافتة إنسانية منه تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.
وأظهر مقطع مصور للحفل، استضافة الغانم للمئات من العمال من جنسيات مختلفة، وسط إشادة كبيرة من الجميع بهذه المبادرة.
من جانبه، قال الغانم صاحب المبادرة، إن ما قام به هو من الأخلاق التي أوصى بها الإسلام، لافتا إلى أن جميع المواطنين يقدرون هذه الفئة لدورهم المهم في حياتهم اليومية.
وأشار إلى أن تلك المبادرة وجدت تجاوبا كبيرا تعدى المملكة ووصل إلى دولة الهند التي شعر أهالي العمال وأسرهم بوجودهم في المملكة معززين مكرمين، لافتا إلى أن السفارة الهندية تواصلت معه للحصول على صور من الحفل.وفق”أخبار24″.
(3) والشكر موصول للمكتب التعاوني بالدلم على مشاركته .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه pic.twitter.com/rgo9QDxJUA
— خالد راشد الغانم (@khaled1alghanem)
https://www.youtube.com/watch?v=Hgay6J4gINY
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