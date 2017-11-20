أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة اسم “بشرى” على الحالة المطرية الحالية التي تعد الأولى على كثير من المناطق في هذا الموسم، بعد مضي نحو 35 يومًا من موسم الوسم.
وقال أستاذ المناخ المشارك بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن التوقعات تشير إلى أن الحالة الحالية ستؤثر في كل من الشمال والغرب والوسط والشمال الشرقي والباحة.
يُذكر أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية قد أقرت منذ نشأتها 27 اسمًا لحالات جوية.وفق”أخبار24″.
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