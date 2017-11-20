توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السحب الرعدية الممطرة ستتكون على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وأبانت أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على مناطق القصيم والأجزاء الواقعة بين منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية. وفق”أخبار24″.
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