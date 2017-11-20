كشفت صحيفة “شبيغل أون لاين” الألمانية، أن المملكة قررت إلغاء زيارة مسؤول رفيع المستوى إلى برلين كان مقرراً لها نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة التي اتخذتها المملكة جاءت بسبب توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية التصريحات التي أطلقها وزير خارجية ألمانيا بشأن الأحداث في لبنان.
وأشارت إلى أن المسؤول السعودي هو المبعوث الخاص بالإغاثة الإنسانية في اليمن، وكان سيجري محادثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية في برلين، قبل أن تتخذ الرياض قراراً بإلغاء الزيارة.
وكانت وزارة الخارجیة قد أعلنت عن استدعاء السفیر الألماني لدى المملكة، وتسلیمه مذكرة احتجاج رسمیة على التصريحات التي أدلى بھا وزير الخارجیة الألماني زيغمار غابريیل. وفق”أخبار24″.
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