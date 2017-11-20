زار الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، مساء أمس الأحد، أسرة الشهيد وكيل رقيب ضاوي بن محسن الغامدي، أحد منسوبي القوات البرية المرابطة بالحد الجنوبي، في منزلهم بمركز كرا التابع لمحافظة العقيق.
وكان في استقبال أمير المنطقة، شيخ قبيلة رفاعة عبدالله بن بخيت الغامدي ورئيس مركز كرا محمد غرم الله الغامدي، ووالد الشهيد محسن الغامدي وإخوان وأقارب الشهيد.
ونقل الأمير الدكتور حسام بن سعود لأسرة الشهيد، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة على تعازيهم ووقفتهم المشرفة معهم.
في سياق متصل، تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعسكري المتقاعد محسن الغامدي والد الشهيد، وهو يتحدث عن الحروب القديمة التي خاضها، لافتاً إلى أنه شارك في حرب “الوديعة” التي انتصرت فيها المملكة على جمهورية اليمن الجنوبي في نهاية ستينيات القرن الماضي، كما شارك في حرب الأردن وخاض معركة “غور الصافي” ضد العدو الصهيوني. وفق”أخبار24″.
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