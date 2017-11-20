تمكنت شرطة المدينة المنورة من القبض على الطفلين اللذين سكبا ماء حاراً على جسد صديقهما ذي الثمان سنوات، في أحد أحياء محافظة العلا، مبينة أنها أودعتهما دار الملاحظة الاجتماعية.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة الرائد حسين القحطاني، أن الجهات المعنية سارعت إلى التعامل مع بلاغ لوالد الطفل المُعتدى عليه، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بتورط اثنين من أبناء جيران المواطن أعمارهما (12 و13 عاماً) في الاعتداء على الطفل.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاف الحدثين المتورطين بدار الملاحظة الاجتماعية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
وكان والد طفل يدرس في الصف الثاني الابتدائي قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بمحافظة العلا؛ بسبب تعرض ابنه للاعتداء من قبل اثنین من أقرانه بالحي من خلال سكب ماء حار على جسده بعد استدراجه خارج منزله. وفق”أخبار24″.
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