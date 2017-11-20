تعرضت أكاديمية تعمل بجامعة الطائف أمس (الأحد) لحادث دهس داخل أسوار الجامعة؛ حيث دهستها عربة غولف مخصصة للتنقل داخل الحرم الجامعي ما أدى لإصابتها.
وأوضح المتحدث باسم جامعة الطائف صالح الثبيتي وفقاً لـ “عكاظ”، أن حادث الاصطدام وقع بفرع الطالبات في الجامعة وكان عرضياً، مضيفاً أن الأكاديمية تعرضت لإصابات متفاوتة ونقلت إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، وسط متابعة من إدارة الجامعة لحالتها الصحية.
وأكد الثبيتي أن إدارة جامعة الطائف حريصة على ضمان سلامة الجميع والالتزام بمتطلبات السلامة المرورية، سواء في حركة العربات أو الأفراد داخل شطر الطالبات.
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