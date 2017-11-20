كشف لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، عن رأيه في اللاعب ناصر الشمراني وفي مدرب الشباب السابق سامي الجابر، موجهاً رسالة لرئيس الشباب القادم أنه لا بد أن يكون معه أموال.
وقال العويران في حديث لإذاعة “يو إف إم”، إن ناصر الشمراني لاعب كبير لكنه ترك الهلال بسبب كراهية شخص الجميع يعرفه، مشيراً إلى أنه من اللاعبين الذين يحبهم وعلاقته به جيدة منذ فترة.
وأضاف أن الشباب كان بحاجة في الفترة الماضية لمدرب يستطيع انتشال الفريق، ولم يكن بحاجة إلى سامي الجابر، كاشفاً أنه كانت هناك حرب بين اللاعبين مثل القائد أحمد عطيف، مبيناً أن عبدالله الأسطا من اللاعبين الذين تسبب سامي الجابر في رحيلهم.
ووجه العويران رسالة إلى الرئيس القادم لنادي الشباب، حيث قال: “إذا ما معك فلوس لا تجي”، مشدداً على أن المرحلة القادمة تحتاج لأشخاص مقتدرين يستطيعون أن ينهضوا بالنادي من جديد. وفق”أخبار24”.
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