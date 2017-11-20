قررت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، استبعاد الشيخ أحمد الحواشي عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بمحافظة خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة عبدالله الحكمي، أن استبعاد الحواشي جاء لمصلحة العمل، لافتاً إلى أن الوزارة كلفت الشيخ الدكتور فهد القحطاني خطيباً للجامع، والشيخ محمد حصان إماماً له.
يذكر أن الشيخ الحواشي اشتهر بختمه القرآن نحو 10 مرات خلال صلاة التراويح في شهر رمضان، حيث يختم القرآن مرة كل 3 أيام ولا ينتهى من صلاة القيام إلا في وقت متأخر قبل دخول الفجر. وفق”أخبار24″.
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