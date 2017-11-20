أوضحت وزارة المالية اليوم (الأحد) تفاصيل ميزانية الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2017، حيث بينت أن الإيرادات بلغت 450 مليار ريال، مقدمةً تفصيلا لها.
وكشفت الوزارة أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة، بلغت 25 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقارنة بـ18.9 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2016.
وشهدت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 5%، حيث حققت هذا العام 10 مليارات ريال، مقارنة بـ10.5 مليار ريال، وانخفضت أيضا الضرائب على التجارة والمعاملات (الرسوم الجمركية) بنسبة 10% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث حققت 15.5 مليار ريال، مقارنة بـ17.3 مليار.
فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 7%، بـ77.8 مليار ريال لهذه السنة مقارنة بـ 72.6 مليار عن العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الضرائب الأخرى، ومنها الزكاة، بنسبة 6%، بواقع 13.9 مليار عن هذه السنة و14.7 مليار عن السنة الماضية، لتبلغ الإيرادات غير النفطية 142 مليار ريال، مرتفعة عن العام الماضي، التي بلغت 134 مليار ريال.
وظلت الإيرادات النفطية متسيدة قائمة الإيرادات العامة للدولة، بارتفاع 33% عن العام الماضي، حيث حققت هذا العام 307.3 مليار ريال، مقارنة بـ231 مليار ريال.
فيما أوضحت الوزارة في تقريرها الربعي قائمة الإيرادات للربعين الأول والثاني اللذين أُعلنا في فترة سابقة من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث، حيث اتضح انخفاض كل من الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى وضرائب الدخل والضرائب الأخرى (الزكاة)، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات وضرائب الرسوم الجمركية. وفق”أخبار24″.
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