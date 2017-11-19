روى الشاب ذو الاحتياجات الخاصة، علي البوجابر، الذي ظهر بمقطع الاعتداء عليه بالضرب من قبل 3 مواطنين، ما حدث له، خاصة بعد أن لقي المقطع انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البوجابر أن المعتدين عليه دفعوه، وضربوه، إضافة إلى السخرية منه، والتي ظهرت في المقطع، أثناء ذهابه بالعربة إلى سوق الخضار للعمل، للاكتساب بغرض الإنفاق على نفسه وأخواته الثلاث المعاقات.
من جانبه، أضاف سلمان العويش، خال الشاب، وفقًا لـ”العربية.نت”، أن علي يتيم، وهو أكبر إخوته، ولا يحب الجلوس في البيت، بل يسعى للعمل يومياً لكسب الرزق وإفراح أخواته، ويحاول مخالطة المجتمع رغم إصابته بالتوحد، وأن الأسرة استنكرت هذا الاعتداء والتفاخر بضرب ابنها، شاكرا الجهات الأمنية على سرعة القبض على المعتدين.
يُذكر أن فيديو الواقعة تم رصده من قبل الجهات الأمنية، وتمكن رجال الشرطة في المنطقة الشرقية من تحديد هوية المعتدى عليه رغم عدم تقديم بلاغ، وكذلك الكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم، حيث تبين أنهم 3 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى توقيفهم لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة.
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