كشفت شركة “تقنية للطيران”، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن 4 مشاريع كبرى لديها تستهدف تصنيع طائرات عسكرية بتكلفة تتجاوز مليار دولار.
وأوضح مدير العمليات في الشركة، هاني محمد رضوان، في مقابلة بقناة “العربية” على هامش معرض دبي للطيران، أن المشاريع هي إنشاء خط إنتاج طائرة أنتونوف بحوالي 400 مليون دولار، وخط إنتاج طائرة بلاك هوك العامودية بقيمة 250 مليون دولار، وتجميع الطائرات الصينية من دون طيار بأكثر من 100 مليون دولار، ومصانع للهياكل بقيمة 150 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة تدعم استراتيجية المملكة للوصول إلى نسبة 50% من الصناعات العسكرية أن تكون محلية الصنع، مشيرا إلى أن الاعتماد على العنصر النسائي في الصناعات العسكرية يتجسد في دخول ثاني مهندسة سعودية متخصصة بعلوم الفضاء إلى الشركة. وفق”أخبار24″.
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