روى مواطن تفاصيل عملية اعتداء تعرض لها ابنه من قبل اثنين من أقرانه بالحي في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، إثر سكب ماء حار على جسده بعد استدراجه خارج منزله.
وأوضح والد الطفل “فيصل”، أن ابنه الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، ويبلغ من العمر 8 سنوات، خرج من المنزل، بعد أن طلب منه اثنان من أبناء الحي خروجه لهما.
وأضاف وفقا لـ”سبق”، أن هذين الطفلين فاجآ ابنه فور اقترابه منهما بسكب ماء مغلي “حار” على جسده، ما أدى إلى حدوث تشوهات في أماكن متفرقة من جسده، مشيرا إلى أنه نقله إلى المستشفى على الفور، وذلك في مساء ليلة 11 صفر 1439هـ.
وأبان أنه عندما كان ينقل ولده المصاب إلى المستشفى كان يشاهد بقايا الجلد تتساقط على الأرض من شدة الحرق الذي تعرَّض له، مبينا أن الأطباء بادروا بإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم تنويمه، وتم التصريح له بالخروج من المستشفى في يوم 19 صفر 1439هـ لاستكمال علاجه في المنزل، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني حتى اليوم من الآلام.
وأشار والد الطفل “فيصل”، إلى أنه أدلى للشرطة، التي حضرت إلى المستشفى، بمعلومات حول اسمَي من تعرَّضا لابني بالماء الحار، وعنوان منزلَيْهما، وتم التوصل لوليَّيْ أمر من اعتديا على ابنه. وفق”أخبار24”.
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