ألقى وزير الخارجية عادل الجبير اليوم (الأحد) كلمة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، شجب فيها الممارسات الإيرانية، التي وصفها بالسافرة والتجاوزات الصارخة، التي تستدعي تدخلا عاجلا.
وأوضح الجبير أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف العاصمة الرياض يمثل انعكاسا للممارسات العدائية الإيرانية، التي ظهرت عبر إطلاق قرابة 80 صاروخا باليستيا تحمل الهوية الإيرانية على المملكة، من ضمنها ثلاثة صواريخ أُطلِقت تجاه مكة.
وشدّد على أن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة لدولة عربية في أمان من هذه الصواريخ.
وأصر الجبير على أن “المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان السافر، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني، للحفاظ على سلامة شعبها”.
وقال إن إيران ضربت عرض الحائط بكافة الجهود التي قامت بها المملكة لتدعيم أسس الجوار منذ قيام الثورة الإيرانية، وأهملت كافة الأعراف والقوانين والمبادئ والأخلاق الدولية، واستمرت في نهج الثورة القائم على تصديرها. وفق”أخبار24″.
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