كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طلب السلطات الروسية، أن يحصل كل مشجع يرغب في حضور مباريات كأس العالم 2018 على “هوية مشجع”.
وأوضح أن “هوية المشجع” تمنح بعض المزايا، مثل دخول روسيا بدون تأشيرة وخدمات النقل الداخلية المجانية، إلا أنه أعلن أنه لا يتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بتطبيق وإصدار الهوية، وأحال الراغبين في معلومات إلى موقع (FAN ID).
وشرح الموقع المذكور كيفية الحصول على هوية المشجع بشراء تذكرة لإحدى مباريات البطولة، ثم التسجيل على الموقع، والحصول على معرّف، وبعدها يتم تسليم الهوية عن طريق البريد أو من أحد مراكز توزيع الهوية الخاصة بالبطولة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج