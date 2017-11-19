أعلنت وزارة الإسكان ممثلة بمبادرة “إيجار”، اليوم (الأحد)، إطلاق تطبيق إلكتروني يهدف إلى تسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى “إيجار”، ويمكن من خلاله الاطلاع على مستجدات قطاع الإيجار العقاري، كما يضم الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار العقاري، المهندس محمد البطي، أن التطبيق الإلكتروني يهدف إلى التعرف على منشآت الوساطة العقارية القريبة من المستفيدين، والتعامل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى “إيجار”، إضافة إلى الحصول على بيانات التواصل مع منشآت الوساطة العقارية، ومعرفه اللوائح والقوانين الخاصة بقطاع الإيجار العقاري.
وأضاف أن التطبيق يهدف كذلك إلى التعريف بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعملية الإيجارية، وحقوق وواجبات جميع أطراف تلك العملية، سواء المؤجر أو المستأجر، أو الوسيط العقاري، مبيّناً أن “التطبيق” يسعى إلى الوصول لجميع المستفيدين من منشآت الوساطة العقارية.
يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أطلقت مؤخراً صيغة عقد الإيجار الموحد، تمهيداً لبدء العمل به، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار. وفق”أخبار24″.
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