دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأحد 1-3-1439هـ بمدرسة ابن خزيمة الابتدائية فعاليات البرنامج الوطني “كلنا أونلاين”، الذي يهدف لحماية الطلاب من الإنترنت ونشر ثقافة أمن المعلومات ،بحضور مدير تقنية المعلومات بإدارة التعليم الأستاذ بسام العميرة ، وقائد مدرسة ابن خزيمة الأستاذ فيصل البريقي
وقد أشاد الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بما تقدمة مؤسسة مسك الخيرية من خلال هذا البرنامج الذي يهدف لحماية الطلاب من مخاطر الانترنت ونشر ثقافة الانترنت الآمن، وقدم شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذه المبادرة من خلال مؤسسة “مسك الخيرية ” .
عقب ذلك قدم الفريق التدريبي من قبل مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” ورشه تدريب طلابية استهدفت طلاب مدرسة ابن خزيمة الابتدائية سلطوا خلالها الضوء على تعريف الطلبة بالأساسيات الصحيحة لاستخدام الانترنت بطرق تفاعلية حيّة في خطوة من شأنها الحد من الأمية الرقمية وتأصيل التصفح الآمن للإنترنت والنشر الإيجابي للمحتوى.
يذكر أن مؤسسة “مسك الخيرية” ، أطلقت برنامج الثقافة الإلكترونية ” كلنا أونلاين ” بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة ” جوجل ” العالمية ، وبموجب ذلك يقدم فريق من المؤسسة ورش تدريب تعرف الطلبة بالأساسيات الصحيحة لاستخدام الإنترنت ونشر الوعي الإلكتروني، ومواكبة التطورات العالمية في التصفح الآمن، واستخدام الأساليب والأدوات الصحيحة للبحث عن المعرفة، والإسهام في جعل ما يُطرَح من محتوى هادف وإيجابي.
ويقام هذا البرنامج كمبادرة من ” مسك الخيرية ” وضمن تعاونها مع تعليم الخرج في عشرين مدرسة بنين وبنات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة .
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