فاجأت الإعلامية اللبنانية رايتشل كرم رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، بسؤال عن “الحرية”، ليرد عليها مبتسما: “أنا دائما كنت حرا”، وذلك عندما التقته في العاصمة الفرنسية باريس.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإعلامية اللبنانية على حسابها في “تويتر”، سؤالها للحريري: “شو الأجواء؟ شو شعور الحرية؟ حرية ولا مش حرية؟”، فأجابها الحريري مباشرة بقوله: “أنا دائما كنت حرًا، وإن شاء الله بنشوفكم قريبا في لبنان.”
يُذكر أن الحريري التقى عددا من الإعلاميين اللبنانيين في مقر إقامته في باريس، بعد لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، أمس (السبت)، عقب وصوله فرنسا قادما من الرياض، بعد استقالته من منصبه، التي أعلنها خلال زيارته للمملكة. وفق”أخبار24″.
#سعد_الحريري_رجع
حوار صريح لمدة ساعة مع دولتو من منزله في فرنسا
@ALJADEEDNEWS @saadhariri pic.twitter.com/AkMVhViiNJ
— Rachel Karam (@KaramRachel) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
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