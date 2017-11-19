كشف فريق تقييم الحوادث في اليمن التابع لتحالف إعادة الشرعية، عن تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذها التحالف في الفترة الأخيرة، وحقيقة هوية المواقع التي استُهدفت، ناشرا صورا توضح تلك المواقع ومرجعيتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق، منصور المنصور، أن القصف يستند على معلومات استخباراتية، وأن النتائج تؤكد قصف التحالف أهدافا عسكرية مشروعة، وفق ما وردها وما عُثر عليه على أرض الواقع، مؤكدا تكثيف الطلعات الجوية لرصد وتدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.
وبدأ المنصور بتفنيد ادعاء أن التحالف استهدف مستشفى السبعين للأمومة في صنعاء، موضحا أن ذلك لم يحدث، كما أكد أن التحالف استهدف معسكرا للتدريب في “إب”، وليس مبنى سكنيا.
وقال – في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) – إن الحوثيين استخدموا قصر “صالة” بتعز في أغراض عسكرية، ما دفع قيادة التحالف إلى قصفه وتدميره، وبيّن أن مبنى إدارة أمن الزيدية قصفه التحالف بعد أن سيطر عليه الحوثيون، واستخدمته ميليشياتهم لأغراض عسكرية، موضحا أن التحالف قصف معسكرا لقيادة الأمن الخاصة سابقا في صنعاء.
وأردف أن التحالف رصد أيضا شاحنات عسكرية تخرج من مطار صنعاء، مؤكدا أن قيادات الانقلابيين العسكرية تختار مقراتها بالقرب من المشافي، كما كشف المنصور أن التحالف استهدف مستودع السنيدار، بعد استخدام الميليشيات الحوثية له لتخزين الأسلحة.
وشدد على أن هنالك لجنة شُكلت بأمر ملكي لمتابعة طلبات المتضررين، مؤكدا أن الفريق تحقق من أن بعض الادعاءات بوجود ضحايا غير صحيحة. وفق”أخبار24″.
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