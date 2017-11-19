أعلنت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للربع الثالث من السنة المالية 2017م، حيث كشف عن تقدم في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثل في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 11 % عن الربع المماثل من العام الماضي، وأن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 47.8 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 مليار ريال.
فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 % عن الربع المماثل من العام المنصرم، وبلغ العجز خلال الربع الثالث من 2017 نحو 48.7 مليار ريال، فيما بلغ الدين العام 375,8 مليار ريال سعودي، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام 2017م، جاءت على النحو التالي؛ حيث بلغت الإيرادات 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها (23 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،4 % مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64 %) من إجمالي الإنفاق السنوي، فيما بلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفق”أخبار24″.
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