ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فريق مكتب الضمان الاجتماعي بجازان وقف على حالة المسن المصاب بشلل في الجانب الأيسر ويعيش وحيدا في منزل متهالك.
وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرع الوزارة في منطقة جازان تفاعل مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله حول أحد المسنين في محافظة صامطة، ويعاني من شلل في الجانب الأيسر ويده اليسرى مكسورة.
وأضاف أن مكتب الضمان الاجتماعي بجازان زار المسن في مقر إقامته، وتبين أنه أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتم التوجيه بصرف مساعدة مالية عاجلة له وتوجيه جمعية خيرية بترميم منزله.
واشار إلى أنه تم الاطمئنان على وضعه الصحي، كما أن فرع الوزارة يجري متابعة مستمرة لتقديم الرعاية المطلوبة للمسن. وفق”أخبار24″.
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