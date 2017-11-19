نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن شركة “أرامكو السعودية” أغلقت مصفاة نفط طاقتها 90 ألف برميل يوميا في جدة لأجل غير مسمى.
وأوضحت أن الشركة ظلت تدرس إغلاق المصفاة على مدار سنوات بسبب التقادم واعتبارات بيئية، لافتة إلى أن المصفاة بدأت العمل في عام 1967 وتخدم معظم المنطقة الغربية.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تجميد المصفاة، رغم أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من الشركة على تلك الأنباء.
ولفتت إلى أن إغلاق المصفاة لن يسبب نقصا في المنتجات النفطية، حيث ستلبي أرامكو الطلب من مصفاة أخرى. وفق”أخبار24″.
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