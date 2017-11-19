تبرَّع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ 12 مليون ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية (عسير، الباحة، جازان، نجران)، والتي يبلغ عددها 10 جمعيات.
يأتي ذلك استكمالاً للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لدعم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة .
وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة، شملت سبع فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 %، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 %.
كما بلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 %، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 % من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 % لكل منهما، و1 % لمرضى السرطان .وفق”أخبار24″.
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