غادر الرحالة السعوديان حميد أحمد المالكي ودخالد احمد المالكي مركز القريع ببني مالك متوجهين إلى الرياض على دراجتهما الهوائية ليقطعوا ١٠٠٠ كيلو متر ولاء وطاعة للقيادة الحكيمة ودعمأ لجنودنا البواسل وذلك بحضور رئيسي مركز القريع وحداد بني مالك ومدير الدفاع المدني بمحافظ ميسان و مدير شرطة القريع وشيخ قبيلة الشبان وصاحب الفكرة الشيخ رشيد بن مساعد وعدد من المسئولين.
من جهته أعرب الرحالتان عن سعادتهما بهذه الرحلة تحت شعار ( ولاء وطاعة ودعم للجنود البواسل ) مبينين أنه تستغرق قرابة السبعة أيام لافتين إلى أنهما سيسيران بدراجتهما الهوائية ١٢ ساعة يومياً معتمدين على تناول المأكولات الصحية التي تساعدهما على حفظ لياقتهما البدنية للسير بشكل سليم، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكانها أثناء الرحلة مقدمين شكرهم الجزيل لكل من حفزهم ودعمهم في هذه الرحلة.
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