دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1439 هـ تصفيات المنافسات المسرحية المجموعة الأولى والتي يستضيفها تعليم الخرج وتشمل 9 إدارات تعليمية وهي ( الرياض ، الأفلاج ، رجال ألمع ، وادي الدواسر ، الحوطة والحريق ، الغاط ، عنيزة ، الخرج ، القويعية ) وذلك في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية ..
حيث استقبل سعادته والضيوف الكرام بصيحة كشفية ثم انتقل الجميع إلى مقر الحفل الخطابي، قدم الحفل الطالب عبدالله الدرع مبتدئاً بخير الكلام آيات من الذكر الحكيم ..
تلا ذلك كلمة سعادة مدير التعليم رئيس اللجنة العليا للتصفيات المسرحية رحب فيها بالحضور وضيوف تعليم الخرج بين أهلكم وإخوانكم وكم نسعد باحتضان تلك المنافسات الشريفة والإبداعات المميزة لأبنائنا الطلاب على مسرح الإدارة ضمن الخطة التنفيذية للمشروعات المركزية لوزارة التعليم ، وانطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية (2030 ) المتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا الطلاب بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكونوا ذوي شخصيات مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة ، كما أن فن المسرح من الفنون الجميلة التي تلعب دوراً محورياً في تسليط الأضواء على الكثير من الحالات التعليمية التي يعاني منها المجتمع فهو يكشف الغطاء عنها ويقدم للناس بعض الحلول ويزيد نسبة الوعي لدى المجتمع ، وفي ختام كلمته توجه بالشكر الجزيل للجان المنظمة لهذه التصفيات من مشرفين وروّاد نشاط بقيادة الأستاذ منصور السعيدان رئيس النشاط الطلابي على التنظيم الرائع للتصفيات ..
عقب ذلك عرض مسرحي لتعليم الخرج بعنوان (رٌهاب ) من كتابة أ. حسين الفيفي ومؤثرات صوتية أ. عماد الدين قرشي والطالب غانم الدوسري والإضاءة أ.حمد المهيني وخدمات إنتاجية الطالب حسين الدوسري وشارك في الإخراج أ.عماد الدين قرشي وديكور أ.محمداني علي وإخراج وتنفيذ النشاط الطلابي ( الثقافي ) أ.فرحان العنزي ، وأداء كل من الطلاب عبدالله الضحوك ، طارق العتيبي ، عبدالرحمن الجحفل ، محمد الدريبي ، إبراهيم الزهراني ، اسماعيل أحمد ..
حضر التدشين مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومشرف عام النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم الأستاذ سالم الزهراني ورؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من المشرفين التربويين .
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