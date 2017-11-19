ردَّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تهجم إحدى الصحف اللبنانية على المملكة، ووصفها بأنها “دولة جمال وخيم”.
وذكر ابن مساعد أن أهل الجمال والخيم مجدهم ممتد منذ الأزل فهم ليسو طارئين على التاريخ، مضيفاً: “لقد مدحنا الحاقد من حيث أراد أن يذمنا.. أيها الطاريء على التاريخ مت بغيظك زادك الله حقداً وكمداً وزادنا عزاً وفخراً”.
كما نشر قصيدة تفاخر فيها بأهل الجمال والخيم، واصفاً إياهم بأنهم أهل الجمال والقيم والخير والكرم، مختتما قصيدته بسؤال من هاجموا المملكة: “من أنتم؟”. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج