كشف مركز “اعتدال” العالمي لمكافحة الفكر المتطرف عن أسلحة غير اعتيادية استخدمها الإرهابيون في تنفيذ عمليات إجرامية في عدد من البلدان.
وأبان المركز أن الإرهابيين استخدموا “مفرمة لحوم” محشوة بعبوة ناسفة لتفجير طائرة متجهة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو 2017، مضيفاً أن تنظيم “داعش” قام بإلقاء قنابل تحتوي على عقارب سامة حية على القوات العراقية بديالى.
وأضاف المركز أن التنظيمات المتطرفة استخدمت الدراجات النارية في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر، كما أعدَّت لتنفيذ عمليات مماثلة في بلجيكا عام 2016، مشيراً إلى أن تنظيم “داعش” استخدم “الحيوانات المفخخة” في عدة مناطق بالعراق، كما استخدمتها جماعات متطرفة في الجزائر.
واعتبر مركز “اعتدال” أن الإرهابيين عمدوا إلى استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، نظراً لتطور التدابير الأمنية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمجابهة الهجمات الإرهابية. وفق”أخبار24″.
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