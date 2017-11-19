يرى لاعب نادي النصر السابق “فهد الهريفي” أن تعثر الفريق الهلالي بهدف لهدف في الرياض أمام أوراوا الياباني خير لنادي الهلال.
ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل بأكثر من هدف يوم 25 نوفمبر المقبل في عودة نهائي دوري الأبطال الآسيوي.
وقال الهريفي في تصريحات تلفزيونية: ” لدي نظرة تفائلية ، ربما التعادل خير ، لأن الهلال سوف يهاجم حتى اذا كان قد حقق الفوز فأسلوب الهلال هجومي سواء فائز أو مهزوم”.
وتابع تصريحاته: ” الهلال أسلوبه هو الهجوم ولا يعرف الدفاع ، رغبة الجميع في الهلال هو البحث عن الأهداف وهو ما يدعو للتفائل لكن الهلال عليه أن يكون حذر في مواجهة يوم 25 نوفمبر”.
وأكمل:” الفريق الياباني سلاحه رقم 1 هو جمهور أوراوا لذلك لاعبي الهلال يجب أن يستعدوا أكثر ولا يستهينوا بطريقة الفريق الياباني في لقاء الرياض”. وفق”أخبار24″.
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