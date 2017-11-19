تعرض قائد ريال مدريد، سرجيو راموس، لكسر في الأنف خلال مواجهة “الديربي” أمام أتلتيكو مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في الجولة 12 لليغا، بعدما تعرض لتدخل قوي من جانب لوكاس هيرنانديز في الشوط الأول، ليضطر إلى مغادرة المباراة.
وأكد المدير الفني لـ”الميرينغي”، الفرنسي زين الدين زيدان، إصابة قائد الفريق خلال المؤتمر الصحافي، موضحاً: “تعرض لكسر في الأنف.. لا أعلم تحديداً مدة غيابه عن الملاعب”.
وتلقى راموس ضربة قوية في الأنف في الدقيقة 36، عندما كان يحاول تحويل كرة عرضية من مارسيلو داخل المنطقة بالرأس، إلا أنه تعرض لضربة قوية في الوجه، لتكون هذه هي المرة الثانية في مسيرته التي يتعرض خلالها لمثل هذه الإصابة. وفق”اخبار24″.
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