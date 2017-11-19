بلغ صافي دخل مباراة الاتحاد والشباب 718 ألف ريال، وقد وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتكملة المبلغ إلى مليون ريال وتسليمه لأسرة اللاعب الراحل محمد الخليوي «يرحمه االله».
من جهته أعرب رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع عن شكره وتقديره نيابة عن كافة الاتحاديين لرئيس هيئة الرياضة، نظير موقفه النبيل تجاه لاعب خدم الكرة السعودية من خلال المنتخب وناديه في لمسة وفاء تحمل معاني سامية ورسائل للجميع في الوسط الرياضي بأن الجهود والذكرى الطيبة لن تضيع وأن هناك من يقدر ذلك ويرد الوفاء بالوفاء.
من جانبه توجه المحترف المصري محمود كهربا إلى ألمانيا للكشف على إصابته بالظهر، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الفريق القوية أمام النصر الخميس المقبل ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين والتي ستقام بالرياض.
وقد أبدت الجماهير الاتحادية استياءها كون أن كهربا يملك بطاقتين صفراوين قبل مباراة أمس الأول أمام الشباب، وكان من المفترض عليه الحصول على بطاقة صفراء ثالثة طالما أنه لن يشارك في لقاء النصر فيما يعاود الفريق الاتحادي تدريباته مساء اليوم بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا للاعبين أمس.
على صعيد آخر استهل فريق كرة القدم لدرجة الشباب بنادي الاتحاد، مشواره في بطولة الدوري الممتاز بتحقيق فوز عريض على الفتح برباعية دون مقابل، أحرز الأهداف تركي الجدعاني «هاتريك» وأصيل المولد. وفق”أخبار24″.
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