علمت “الرياض” أن إدارة نادي الاتحاد تسعى لإغلاق قضية نادي النجم الساحلي التونسي الذي يطالب بحصته في انتقال المهاجم التونسي أحمد العكايشي والبالغة مليونين و50 ألف يورو، والتوصل مع أعضاء النادي التونسي لحل ودي وسداد المبالغ عن طريق الجدولة حتى لا يتعرض النادي إلى عقوبات دولية خصوصا وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حكم لصالح النجم الساحلي إلا أن إدارة الاتحاد السابقة طلبت الاستئناف في القضية التي تحولت إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس”.
وكانت إدارة الاتحاد السابقة في عهد الراحل أحمد مسعود وقعت مع العكايشي بمليونين و50 ألف يورو، واكتفت بسداد الدفعة الأولى التي تقدر بمبلغ 400 ألف يورو وتجاهلت دفع المستحقات المتبقية، مما دفع نادي النجم الساحلي إلى رفع شكوى ضد الاتحاد والمطالبة بالمبالغ المتبقية والتي قدرت بمليون و600 ألف يورو تتعلق بباقي قيمة العقد و50 ألف يورو غرامة مالية طالب بها النجم الساحلي نظير عدم خوض لقاء ودي بين الفريقين ضمن بنود العقد المبرمة، و400 ألف يورو غرامة سجلت على نادي الاتحاد لتأخيره في سداد بقية العقد.
ويتطلع الرئيس حمد الصنيع إلى إنهاء المطالبات المالية التي ستصدر فيها أحكام قريبة للحفاظ على النادي وحمايته من التعرض لضرر نتيجة كثرة القضايا المسجلة على النادي إذ يتواصل بشكل شبه يومي مع فريق المحاماه الذي تم تكليفه من قبله ومعرفة آخر المستجدات والتفاصيل حول تواصلهم مع المطالبين بحقوقهم المالية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج