امتدحت الجماهير المستوى الذي ظهر به الظهير الأيمن للهلال اللاعب محمد البريك، واعتبروا اللاعب ظهيرًا عصريًّا.
وأجمعت الجماهير على أن الزعيم قادر على الحسم في مباراة الإياب، وأنه قادر على التسجيل في موقعة سايتاما في الإياب.
وطالبت الجماهير بسفر البعثة الهلالية في وقت مبكر؛ حتى يستطيع اللاعبون التأقلم على الحياة هناك وسط الجماهير اليابانية.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي نتيجة في مصلحة أوراوا؛ إذ يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.وفق”أخبار24″.
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