واسى الوسط الرياضي ببالغ الحزن والأسى طلال آل الشيخ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، في وفاة شقيقه عبد الرحمن .
وتوجه حمد الصنيع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد، وكذلك سامي الجابر المدير الفني السابق للشباب وعضو الاتحاد السعودي والآسيوي كرة القدم.
وتمنى خالد المطرفي عضو شرف النادي الأهلي، أن يلهم الله أهل الراحل الصبر والسلوان على ما أصابهم، في حين دعا نزيه النصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم للفقيد بالرحمة والمغفرة.
وجاءت ردود أفعال الوسط الرياضي كما يلي..وفق”أخبار24″.
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