قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن حزب الله اللبناني “يسرح ويمرح” في قطر كما يفعل ذلك في لبنان.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في “تويتر” رداً على تصريح لوزير الخارجية القطري بخصوص تطورات الأحداث في لبنان.
وأضاف آل خليفة أن حزب الله يتحالف مع قيادتي البلدين في التآمر لإسقاط الدول ونشر الفوضى.
“ما حدث مع قطر يحدث مع لبنان” نعم صحيح كلامه ، فحزب الله يسرح و يمرح في الاثنتين و يتحالف مع قيادتيهما في التآمر لإسقاط الدول و نشر الفوضى وفق”أخبار24″.
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