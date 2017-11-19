ختتم مجلس تصفیة عقارات تركة الشیخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي أمس (السبت)، أعمال المزاد الرابع من المرحلة الثانیة، ببيع 12 عقاراً ضمن مجموعة ممیزة من العقارات السكنیة والتجارية.
وأوضح حساب “مجلس التصفية” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المزاد الرابع اختتم ببيع 12 عقاراً بقيمة مالية بلغت 295 مليوناً و500 ألف ريال خلال 6 ساعات.
وشهدت المزادات الثلاثة الأولى في تصفية عقارات تركة الشیخ صالح الراجحي، بیع 4 عقارات بقیمة 644 ملیون ریال في المزاد الأول، وبیع مركزين تجاريین في المزاد الثاني بقیمة 385 ملیون ریال، فيما شهد المزاد الثالث بیع مخطط القدس بالرياض بقیمة 950 ملیون ریال. وفق”أخبار24″.
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