ذكرت مصادر أن مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالنساء ستكون جاهزة لمباشرة مهامها في مارس المقبل.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المدارس ستبدأ في إمداد الراغبات بالحصول على رخص القيادة بالدورات التدريبية التي اشترطتها إدارة المرور تمهيداً لإصدار الرخص بشكل رسمي في شوال المقبل.
وكان “المرور” قد أعلن مؤخراً إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القیادة، وإلزام الراغبین في الحصول عليها بحضور دورات تدريبیة مدتها 90 ساعة للمستجدين على القيادة، و30 ساعة للماهرين. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج