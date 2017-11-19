ودعا الغنيم في كلمة المملكة ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتثال للقيم والمبادئ الإنسانية والتصويت لصالح القرار الذي يدعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة، وإنهاء معاناته التي طالت وتسببت بكوارث إنسانية واضحة للجميع.
وأضاف الغنيم أن المملكة ستصوت لهذا القرار؛ تجسيداً لموقفها الثابت والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني والشعوب العربية، شأنها شأن الدول المُحبة للسلام، وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، إلى جانب رغبتها بالعيش في شرق أوسط تنعم فيه الأجيال القادمة بواقع مستقر ومستقبل مليء بالأمل.
وشدد على أن المملكة تدعو دول العالم لدعم هذا القرار والتصويت لصالحه، ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن مشاريع الاستيطان الإسرائيلي وحرق الأراضي الزراعية الممنهجة توسعت بشكل سافر وتتحدى كل المواثيق والأعراف الدولية، ومن ثم فإنه آن الأوان لهذه التصرفات أن تتوقف وأن تحترم وتقدر حقوق الإنسان. وفق”أخبار24″.
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