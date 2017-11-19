ألقت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة القبض على 7 مراهقين، شكلوا عصابة تخصصت في سرقة سكن الأطباء بمستشفى الملك فهد.
وذكرت مصادر، وفقاً لما أوردت “الوطن”، أن مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تلقت عدة شكاوى حول تعرض مستشفى الملك فهد ومرافقه لأعمال سرقة مستمرة، لافتةً إلى أنها قامت بحصر الشكاوى وجميع السرقات لإبلاغ الجهات الأمنية بها.
وأشارت إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على المتورطين في السرقة؛ حيث تبّين أنهم 7 مراهقين يقطن عدد منهم مع أسرهم داخل مباني سكن المستشفى، واشتركوا في تنفيذ عدة سرقات لمنشآت تعليمية وصراف ومحال بمحيط المستشفى أيضاً.
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