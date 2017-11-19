قال الهلال الأحمر السعودي أمس (السبت)، إنه تم تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة لـ 36 من المشجعين، الذين حضروا مباراة الهلال مع نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وأكد الهلال الأحمر أن إصابة المشجعين طفيفة، عدا حالة واحدة متوسطة تم علاجها ونقلها إلى المستشفى.
يذكر أن 10 فرق إسعافية من الهلال الأحمر تواجدت في استاد الملك فهد الدولي، الذي احتضن ذهاب النهائي الآسيوي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفق”أخبار24″.
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