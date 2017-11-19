اضطر مواطن لقيادة سيارة إسعاف التابعة لمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز جبة بمنطقة حائل لمسافة 100 كلم، لإنقاذ زوجته التي كانت تعاني آلام الولادة.
وكان المواطن قد اصطحب زوجته إلى مركز الرعاية وهي في حالة ولادة، وحين لم يجد الخدمة الطبية المأمولة، قام بمغافلة مسؤولي المركز، وقاد سيارة الإسعاف إلى مستشفى حائل العام، صباح أمس ، وبرفقته ممرضة وطبيبة، لعدم وجود سائقي الإسعاف بالمركز في ذلك الوقت.
وبالوصول إلى مستشفى حائل على بعد 100 كلم، استقبل المستشفى زوجته، فيما عاد أخوه بسيارة الإسعاف برفقة الممرضة والطبيبة وسلّم سيارة الإسعاف، إلا أن إدارة المستشفى قدمت شكوى ضد المواطن نظرا لما قام به.
وبرر المواطن الواقعة بخوفه على زوجته، وأنه بعد تحويلها لحائل، لم يجد سائقًا لسيارة الاسعاف، وبعد عودة السيارة إلى المركز، الساعة الرابعة مساءً، تواجد المدير المناوب والسائق في المركز، فيما غابوا صباحا وقت حدوث الواقعة. وفق”أخبار24″.
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