قام ثلاثة أشخاص بمضايقة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتداء عليه بالضرب، كما قاموا بتصوير مقطع بما فعلوا، ونشروه على مواقع التواصل.
وأظهر المقطع الجناة الثلاثة داخل سيارة، ومن ثم طاردوا الشاب، الذي كان يدفع عربة أمامه متجها للسوق الشعبي، بحثا عن رزقه، إلا أنهم ضربوه وضايقوه، وسخروا منه، وذلك في قرية “القارة” بالأحساء، التي يقطنها المعتدون أيضًا.
وقد نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، اليوم، في الإطاحة بمرتكبي الواقعة، بتهم الاعتداء بالضرب على مواطن من ذوي الاحتياجات الخَاصَّة وتصويره والسخرية منه، حيث تم التحفظ عليهم لاستكمال التحقيق معهم.
يذكر أن المقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتمَاعِي وأثار موجة من الاستياء، ومطالبات بالقبض على الجناة، الذين استفزوا كل من شاهد المقطع، لما قاموا به تجاه شاب مريض. وفق”أأخبار24″.
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