كشفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تخصيصها، مكاناً داخل المدينة الجامعية، لتفعيل قيادة المرأة للسيارة.
وأوضحت الجامعة في بيانٍ لها اليوم أن ذلك جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السير والمواقف وخدمة منسوبات الجامعة.
وأضافت أن المكان سيتم تجهيزه تجهيزا مناسبا ليتواكب مع تطور الجامعة والأنظمة المرورية وما تتطلع إليه المسؤولات وعضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات. وفق”أخبار24″.
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