توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية والحدود الشمالية والجوف.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية ستنشط على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل، وكذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.وفق”أخبار24″.
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