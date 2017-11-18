تعادل نادي الهلال مع نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء اليوم السبت، بهدف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وتقدم الفريق الياباني أولا في الدقيقة السابعة من هجمة مرتدة عن طريق رافيل سلفا، وعادل النتيجة للهلال مهاجمه عمر خريبين في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، أضاع لاعبو الهلال كل الفرص التي أتيحت لهم، ليضع الفريق نفسه في موقف صعب في مباراة إياب نهائي آسيا باليابان يوم 25 نوفمبر الجاري لتحديد البطل القاري. وفق”أخبار24″.
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