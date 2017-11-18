أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ألغت الإلزام بسياسة الاستخدام العادل للخدمات المقدمة من شركات الاتصال، قبل عدة أشهر بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عادل أبوحيمد، في بيان للهيئة، أنه إشارة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إلزام الهيئة بسياسة الاستخدام العادل، فذلك غير صحيح، لأن الهيئة ألغت السياسة السابقة لفقدان الوضوح والشفافية من بعض مقدمي الخدمة .
وأشار أبو حيمد إلى قرار الهيئة المنظم لتلك السياسة، والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها، فيما لو رغب مقدم الخدمة، في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، وأن عدم إيضاح تلك السياسة للباقات الخاضعة لها تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وأضاف أن قرار الهيئة مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إليه، أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة. وفق”أخبار24″.
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