أعلنت وزارة الخارجية عن استدعاء السفير الألماني لدى المملكة، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل.
ووصفت الوزارة في بيانٍ لها مساء اليوم (السبت) تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل على خلفية قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالمشينة وغير المبررة.
وكانت المملكة قد استدعت في وقت سابق سفيرها في ألمانيا للتشاور، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، ولا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة.وفق”أخبار24″.
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