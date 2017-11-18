أعلنت الجهات الأمنية أن نتائج حملاتها الميدانية المشتركة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأتها أول أمس الأربعاء، أسفرت عن ضبط 23938 ألف مخالفاً في كافة مناطق المملكة.
وأوضحت أن العدد المذكور منهم 15702 مخالف لنظام الإقامة، و 3883 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 4353 مخالفاً لنظام العمل وقد تم ضبط 42 % منهم في منطقة مكة المكرمة، و19 % في الرياض، و 11 % في عسير، و 6 % في جازان، و 5 % في المنطقة الشرقية.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود 394 شخصاً، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 8433 وافداً مخالفاً ، منهم7491رجلاً، و942 امرأة .
وأكدت أن عدد الموقوفين من السعوديين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 25 مواطناً، مشيرة أن هذه النتائج منذ بدء الحملة وحتى يوم أمس الجمعة. وفق”أخبار24″.
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