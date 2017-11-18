قدمت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع بلدية محافظة الخرج فعالية اليوم العالمي للسكري ضمن حملات الدكتور عبدالمعين الآغا وذلك بممشى مصلى العيد بحي الخزامى وذلك الخميس والجمعه بتاريخ ٢٧-٢٨صفر/من عام ١٤٣٩هجري.وكانت الفعالية بإشراف حصه الجبر ، حيث تضمنت الفعاليه عدة اركان منها ركن التثقيف عن مرض السكر وأهم أنواعه وركن القياسات للسكر والضغط والطول للجميع، وركن التثقيف عن مرض السكر المخصص للاطفال . وتقديم النصائح والارشادات عن مرض السكر بالتحديد لجميع الفئات العمريه . وخدمت الحمله المئات من زوار الممشى .
الجدير ذكره أن الحملة كانت برعاية من مجمع عيادات طبيبك ومحل الريم للمناسبات وبمشاركة من فريق سايكلنق للدراجات الهوائية .
هذا وقدمت المشرفة على الفعالية حصة الجبر شكرها لكل القائمين على الفعالية وللمتطوعين من فئة الشباب والنساء والجهات الراعية والمشاركة ومساهمتهم بنجاح الفعالية .
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