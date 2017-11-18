أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه إنه سيوضح موقفه من كل القضايا اللبنانية بعد الاجتماع بالرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت.
وذكر الحريري بعد جلسة المحادثات التي جرت مع الرئيس الفرنسي، اليوم (السبت)، أنه سيتوجه إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة ليشارك في احتفالات الاستقلال، وللقاء الرئيس عون.
وقدم الحريري عبر حسابه في “تويتر” الشكر للرئيس الفرنسي قائلاً: ” أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على دعمه، لقد اظهر تجاهي صداقة خالصة، وهذا ما لن أنساه أبداً.
وأضاف: “لقد أثبتت فرنسا مرة جديدة كبر دورها في العالم وفي المنطقة، وهي تثبت تعلقها بلبنان وباستقراره، ولكل ذلك أكرر شكري للرئيس ماكرون ولفرنسا”.وفق”أخبار24″.
#عالم _الظهيرة: رئيس الوزراء اللبناني المستقيل #سعد_الحريري بعد لقائه بـ #ماكرون في قصر الإليزيه: “سوف أحضر عيد الإستقلال في #لبنان” pic.twitter.com/9uBVi5JlJY
— BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
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