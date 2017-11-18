قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن العامل الوافد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً يحتسب باثنين في برنامج نطاقات، وأن العامل السعودي يحتسب كعامل واحد إذا كان راتبه لا يقل راتبه عن 3 آلاف ريال.
وأوضحت الوزارة أن العامل السعودي يحتسب بنصف عامل في نطاقات” في حال كان يحصل على راتب 1500 ريال، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الهدف من ذلك تقليص العمالة الوافدة، وتشجيع أصحاب العمل بالقطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية.
وأبانت أن منشآت القطاع الخاص ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال كان صاحب العمل غير متفرغ للمنشأة، مبينة أن الوظائف المقصورة على السعوديين متاحة أيضاً لأبناء وبنات المواطنة، وزوجة المواطن التي لديها أبناء وبنات.وفق”أخبار24″.
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